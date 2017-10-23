TARİHİ SURLARDA KURTARMA OPERASYONU

- Dehlize düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih Cankurtaran\'da dehlize düşen bir kişi yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.

Cankurtaran\'daki tarihi surlara gelen ve evsiz olduğu öğrenilen Ahmet Akbay, dehlize düştü. Düşmenin etkisiyle Akbay\'ın vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştu. Ahmet Akbay\'ın yardım çığlıklarını duyanlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Dehlizin içinde acılar içinde kıvranan Akbay itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası düştüğü yerden çıkarıldı. Ahmet Akbay, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi surlardan detay

-Adamı kurtarma çalışmaları

-Adamın dehlizden çıkarılarak ambulansa alınması

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar

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