Tarihi mekanda 'Manuş Baba' konseri

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, tarihi Soli Pompeipolis Antik Kenti\'nde sahne alan ünlü sanatçı Manuş Baba büyüledi.

Konserlerini sevgi üzerine gerçekleştiren ve \'Birbirimize iyi gelelim\' sloganı ile konserlerine başlayan Manuş Baba, antik kentte Mersinli hayranlarıyla buluştu. Bu yıl 17\'ncisi düzenlenen festival kapsamında konser veren popüler müziğin gözde sanatçılarından Manuş Baba, en sevilen şarkılarını Mersinli hayranları için seslendirdi. Türkiye’nin en önemli antik tarihine sahip olan Soli Pompeipolis Antik Kenti\'ndeki konserinde, \'Eteği Belinde\', \'Dönersen Islık Çal\' ve \'Derin Derin Sevdalara Dalarsın\' gibi sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, sempatik tavırları ile beğeni topladı. Slow şarkıları ile zaman zaman hüzünlendiren Manuş Baba\'ya, bazı şarkılarında hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

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