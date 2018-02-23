Tarihi lahit çeşme oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti\'ni Attaleia\'ya bağlayan ormanlık alandaki antik yolda bulunan, Roma dönemine ait lahdin çeşmeye dönüştürüldüğü; 250- 300 yıldır konargöçerler tarafından çeşme olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Antalya\'da, doğa yürüyüş gruplarınca hafta sonları düzenlenen yürüyüşlerde, kentin az bilinen tarihi ve doğal değerleri ile buralarda yaşanan ilginç olaylar ortaya çıkıyor. \'Asi Yaban Keçileri\' adlı doğa grubunun, Kemer\'e bağlı Göynük çıkışında yer alan Acısu ile Beldibi arasındaki doğa yürüyüşünde, grup üyeleri ilginç manzarayla karşılaştı. Roma dönemine ait lahdin, tahminen 250- 300 yıl önce konargöçerler tarafından antik yol üzerinde çeşmeye dönüştürüldüğü ve üzeri yosunla kaplı lahit çeşmenin hala kullanıldığı görüldü. Ormanlık alan içindeki lahit çeşmeye, araçla en yakın 7 kilometreye kadar gidilebiliyor. Sonrasında, antik yolda yaklaşık 3 saat yürümek gerekiyor.

\'KONARGÖÇERLER YAPMIŞ OLMALI\'

Çeşmeye dönüştürülen tarihi lahdi fotoğraflayan grup üyelerinden profesyonel turist rehberi Şaban Aktaş, bu lahitlerin Acısu mevkisinden Beldibi\'ne doğru işaretlenen, yaklaşık 14 kilometrelik orman için yürüyüş yolu üzerinde olduğunu söyledi. Tarihi dönemlerde Phaselis Antik Kenti\'ni Attaleia Antik Kenti\'ne bağlayan antik yol olduğunu belirten Aktaş, “Daha evvelinde ise Pamfilya eyaletini Likya\'ya bağlayan antik bir yol güzergahı ve günümüzde kullanılan Antalya- Kemer sahil yolu yapılmadan önce Selçuklu ve Osmanlı\'da son dönemlere kadar kullanılmış önemli bir kervan yolunun parçası. Anlaşılan o ki yörede yaşayan konar göçerler bölgeye ayak bastıkları dönemde bu çeşmeyi yapmış olmalı\" dedi.

\'BİZANS DÖNEMİNDE DE BENZER KULLANIMLAR VAR\'

Bölgeye yakın antik kentteki Roma dönemi lahitlerinin çeşme yapımına uygun inşaat malzemesi olarak değerlendirilmiş olabileceğini kaydeden Aktaş, “Bu tür lahitlerin, Bizans döneminde de başkaca amaçlar ile kullanıldığına dair kanıtlar var. Örneğin; Hierapolis Antik Kenti\'nde, sütunlu cadde üstünde, Domitian Kapısı ile Bizans Kapısı arasında kalan geç dönemde yapılmış dükkanların önünde gerek su kabı gerekse tahıl ambarı gibi işlevsel olarak farklı biçimlerde kullanıldığını görüyoruz. Büyük olasılıkla Büyük İskender M.Ö. 334 kış mevsimini ordusuyla birlikte Phaselis\'te geçirdikten sonra bu rotayı takip ederek, Perge ve Aspendos kentlerini kuşatma altına almış, sonra da Termessos, Sagalassos gibi kentlerin üstüne yürüyüp Hindistan\'a kadar uzanan Büyük Asya Seferine çıkmıştır\" diye konuştu.

\'KURAKLIK NEDENİYLE KURUMUŞ\'

Oluğunun plastik oluşunun, yeterli yağış olduğunda, son zamanlara kadar çeşmenin kullanıldığını gösterdiğini anlatan Şaban Aktaş, “Çeşme, son yıllarda kuraklık nedeniyle kurumuş görünüyor. Lahitlerin üstünde görüldüğü gibi, su akışından dolayı oluşan yüzlerce yıllık sarkıt oluşumları var, su akması için açılan gediklerden oluşan sarkıtlar. Dikkatle bakılırsa sol üstte çeşmenin adı da taşa kazınarak, yazılmış. Taşlar, yosun tuttuğu için tümüyle okunamıyor. Çeşme ormanlık alan içinde olması nedeniyle araçla ancak 7 kilometre yakınına kadar gidilebiliyor. Ulaşabilmek için antik kervan yolunda yaklaşık 3 saat yürümek gerekiyor\" dedi.

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