Tarihi Karamanoğlu Hamamı restore edilecek

KARAMAN, (DHA)-KARAMAN Ermenek\'te bulunan Tarihi Karamanoğlu Hamamı\'nın restorasyonu için açılan proje ihalesi sonuçlandı. Projeyi Yakın Doğu Üniversitesi mezunu Mimar Çağatay Tekin\'in yürüteceği öğrenildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyon için açılan proje ihalesini kazanan Mimar Çağatay Tekin, Karamanoğlu Hamamı\'nın restorasyon çalışmalarının başlaması için gerekli ön kazı, inceleme ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin adına çalışmalara başladıklarını anlattı. Uzun zamandır atıl durumda bulunan hamamın onarım aşamasında Ermenek tarihine ve Karamanoğlu Mehmet Bey dönemine ışık tutacak bir çok belgenin ortaya çıkmasını beklendiklerini söyleyen Mimar Tekin, \"Tarihi eserlerin restorasyonu çok önemli ve değerli. Tarihi hamamın çevresinde yapılacak düzenlemeyle Ermenek turizmine yeni bir eser kazandıracağız\" dedi.

\"HAMAMIN BİR KISMI EVİN ALTINDA\"

Karamanoğlu Ailesi\'nin yaşayan bir üyesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, Karamanoğlu Parkı yapılması için belediyeye bırakılan aile yadigarı arazideki son durumu görmek üzere Ermenek’e gitti. İncelemeler sonucu hamamın evin altında kalan kısımlarının da olduğunu öğrenen Prof. Dr. Filiz Meriçli, \"Proje ihalesini kazanan ekip, röleve çalışmalarına başlamak için yapılan inceleme sonucu hamamın evin altında kalan kısımları olduğu belirlemiş. Restorasyon ekibiyle tanıştığımda Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2010 yılı mezunlarından Mimar Çağatay Tekin ile karşılaştım. Doğduğum ilçedeki Karamanoğlu eserlerinden birinin restorasyon çalışmasının Yakın Doğu Üniversitesi mezunu bir mimar tarafından yapılıyor olması çok güzel bir rastlantı. Doğduğum ev yıkılsa da çok duygulandım ve Yakın Doğu Üniversitesi adına onur duydum\" diye konuştu.

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