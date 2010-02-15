Tarihi All-Star maçı

T24 - NBA'de All-Star maçını Doğu Karması kazandı. Dwyane Wade'in MVP seçildiği mücadelede seyirci rekoru kırıldı.



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NBA'de All-Star maçını Doğu Karması kazandı. Dwyane Wade'in MVP seçildiği mücadelede seyirci rekoru kırıldı.



Doğu ve Batı Konferansları'nın yıldızlarını karşı karşıya getiren All-Star maçını Doğu 141-139 kazandı.

Bitime beş saniye kala Chris Bosh'un serbest atışları sayıya çevirmesiyle Doğu öne geçti.

Batı son topu Carmelo Anthony ile kullandı ancak Anthony bitiş düdüğü ile birlikte yaptığı atışta isabet bulamayınca Doğu Karması 59. All-Star mücadelesini galibiyetle tamamlamış oldu.

Dallas Cowboys Stadyumu'nda yapılan 2010 All-Star maçı seyirci rekoru kırarak basketbol tarihine geçti ve Guiness Rekorlar Kitabına girdi.

"Her şeyin büyük olduğu eyalet" olarak bilinen Texas'ın Dallas şehrindeki 80 bin kişilik Amerikan Futbolu Stadyumu Cowboys'ta yapılan tarihi karşılaşmayı, ayakta biletler de satılınca 108 bin 713 kişi yerinde izledi.

Maviericks'in sahibi Mark Cuban, karşılaşmanın devre arasında yaptığı açıklamada, 2010 All-Star mücadelesinin "basketbolda dünya seyirci rekorunu" kırdığını belirterek, All-Star'ın Guiness'e girdiğini ilan etti.

1,2 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı stadyumu olan ve dünyanın en geniş kapanabilir tavanına sahip Cowboys Stadyumu, basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu.

Tarihi maçtan notlar

Doğu ve Batı takımlarının en iyi oyuncularını karşı karşıya getiren All-Star'da "en değerli oyuncu" ödülü MVP'yi Miami Heat'in yıldızı Dwyane Wade aldı.

Karşılaşmada 28 sayı ile en çok sayı atan oyuncu olan Wade, 11 asist ve altı ribaunt ile gecenin yıldızı oldu.

NBA'in önemli yıldızlarından iki kez MVP ödülü sahibi LeBron James ise 25 sayı, altı asist ve beş ribaundluk performans sergiledi.

Doğu'da, Toronto Raptors'dan Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı Chris Bosh 23 sayı, Orlando Magic'in yıldızı Dwight Howard 17 sayı, Atlanta Hawkslı Joe Jackson 10 sayı, Boston Celticsli Kevin Garnett ise dört sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Batı karmasında ise sakatlandığı için oynayamayan Kobe Bryant'ın yokluğunda Denver Nuggets'ın yıldızı Carmelo Anthony 27 sayı 10 ribaundla oynadı.

All-Star'a evsahipliği yapan Dallas şehrinin takımı Mavericks'te forma giyen Dirk Nowitzki 22 sayı üretti. Batı'da Chauncey Billups 17, Kevin Durant 15, Deron Williams 14, Pau Gasol 13, Amar Stoudemire 12, Tim Duncan ise üç sayı ile mücadele etti.

Tarihe geçen 59. All-Star mücadelesini Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, şarkıcılar Puff Daddy, Jay-Z, NBA'in eski ve yeni oyuncuları ile Hollywood yıldızları da ilgi ile izledi.

Ünlü şarkıcılar Shakira, Alicia Keys ve Usher mücadele öncesi ve devre arasında konser verdi.