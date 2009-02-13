Tarih öncesi Viagra bulundu

Sibirya’da soyu tükenmiş mamut ve tüylü gergedanlara ait alanda kazı yapan Rus bilim adamları, insanların yaşam süresini ve cinsel hayatını uzatabilecek bir bakteri buldu.



Rusya’nın Yakutsk bölgesinde pek çok soyu tükenmiş mamut ve tüylü gergedan mezarlarının bulunduğu alanda yapılan kazılarda beklenmedik bir ‘yan ürün’ keşfedildi. Yarı donmuş topraklarda keşfedilen yeni bir bakteri, insanlara uzun ömür ve uzun cinsel yaşam için umut oldu. ‘Tarih öncesi Viagra’ adı verilen bakteri ile yapılan deneyler de bunu destekliyor.





İlk bulgular bakterinin yaşının üç ila beş milyon yıl arasında olduğunu gösteriyor ancak bunlar kesin sonuçlar değil.



Daha uzun ömür ve cinsel yaşam



Araştırma ekibinden Tyumen Üniversitesi profesörlerinden Anatoli Broushkv bulgularını şöyle açıkladı: “Çok eski olduğu anlaşılan ama hala donmuş topraklarda yaşayan bir bakteri bulduk.



Profesör Broushkv bakterilerle yaptıkları deneyleri şöyle açıkladı: “Bakterileri fare ve meyve sineklerine enjekte ettiğimizde hayvanların daha uzun yaşadığını gördük.”



Bilim adamı Vera Samsonova da testleri şu cümlelerle açıkladı: “Bakterileri çoğaltarak, laboratuvar ortamında biyolojik yaşam formları ile testleri yaptık. Ergen farelerde fiziksel gelişim, zihinsel ve cinsel aktivitelerde belirgin ilerlemeler kaydederken, insan yaşamı ile 70 yaşına denk yaştaki dişi fareler yavruladı.”



Ölümsüzlük değil gençlik iksiri



Profesör Broushkov gelecekten umutlu: “Ölümsüzlük iksiri için söz veremem ama gerçekçi olmak gerekirse eğer bu bakterinin nasıl bu kadar uzun yaşadığını anlayabilirsek bu yaşlanmaya karşı geliştirilecek tedaviler için bir yol olabilir. İnsanlarda yaşam süresini on yıl daha uzatmamız bile muhteşem bir sonuç.”



Broushkov ayrıca Rus zenginlerinin yaşlanmaya karşı geliştirilecek ilaçlarla çok ilgilendiklerini de sözlerine ekledi: “Bakterinin DNA yapısının bir bölümünü çözdük ve dünyada bu bakteriye dair daha önce hiçbir bilginin olmadığını gördük. Bilim adamlarının, bu kadar uzun süre yaşan bir bakteri bulmaları benzersiz ve olağandışı bir olay.”



Mamutlar geri gelebilir



Bakteri, mamut cesetlerinin yer aldığı alanda bulundu ama bilim adamları bakteriler ile mamutlar arasında birebir ilişki olduğunu düşünmüyorlar. Mamutlar 4.8 milyon ile 4 bin 500 yıl öncesi dönem aralığında yaşamışlardı.



Halen ABD’li, Rus ve Japon bilim adamları mamut ve tüylü gergedan DNA’ları üzerinde, bu hayvanları tekrar yaşama döndürmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

