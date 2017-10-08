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Taraftar minibüsünde bunlar çıktı

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 10'uncu Grup'ta bugün Bilecik'in Bozüyük İlçesinde oynanan Bozüyük Vitraspor- Feriköy maçı için İstanbul'dan gelen 2 taraftar minübüsünde polisin yaptığı aramada çok sayıda sopa, döner bıçağı

08 Ekim 2017 20:34

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 10\'uncu Grup\'ta bugün Bilecik\'in Bozüyük İlçesinde oynanan Bozüyük Vitraspor- Feriköy maçı için İstanbul\'dan gelen 2 taraftar minübüsünde polisin yaptığı aramada çok sayıda sopa, döner bıçağı, satır ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuk  seyirci karşılama noktası olan Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde Feriköylu taraftarları taşıyan O.A. yönetimindeki 34 RH 7795 plakalı ve Y.K.\'nın kullandığı 34 UT 7124 plakalı minibüsleri durduruldu. Polis ekipleri 34 UT 7124 plakalı minibüs sürücüsü Y.K. ile araçtaki 14 taraftarı indirerek minibüste arama yaptı. Aramada yarımşar metre uzunluğunda 15 sopa, 1 cop, 1 döner bıçağı, 1 elektro şok cihazı, 2 falçata, 4 meşale, 1 kuru sıkı tabanca ve buna ait 25 adet kurusıkı fişek ile 1 bıçak ele geçirildi.
Ekipler, içerisinde 16 taraftarın bulunduğu O.A. yönetimindeki minibüste yaptığı aramada ise 2 döner bıçağı, 3 sopa, üzerinde \'Feriköy Kule\' yazılı satır, 1 bıçak ile üzerinde \'Ontour\' yazılı emisyon patlayıcı madde ele geçirildi. 30 taraftar ile 2 minibüs sürücüsü, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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