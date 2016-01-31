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Çevre

Tanzanya'da beyaz zürafa görüldü

Omo için korkulan senaryo ise farklı rengi yüzünden avcıların hedefi haline gelmesi

31 Ocak 2016 23:11

Tanzanya’da çok ender olan beyaz zürafa görüldü. 15 ay önce dünyaya gelen zürafa Omo'nun derisinin beyazlığına albinoluk benzeri kalıtsal bir bozukluk olan leucism sebep oluyor. Omo ilk olarak Vahşi Doğa Enstitüsü kurucusu, aynı zamanda bilim insanı Dr. Derek Lee tarafından Tanzanya’daki bir ulusal parkta görüldü. Dr. Lee, Omo’nun diğer zürafalarla iyi anlaştığını söylüyor. 

Gözlemlere göre Omo, her zaman normal renkli zürafalardan oluşan bir sürüyle dolaşıyor. Gruptaki zürafalar ise Omo’nun farklı görünüşüne aldırmıyor.

 

Avcıların hedefi olmasından endişe ediliyor

 

Vahşi Doğa Enstitüsü ve ortakları, Omo ve akrabalarının hayatta kalabilme şansını arttırmak için zürafaları koruma üzerine çalışıyor. Bu konuda en büyük mücadeleyi yasa dışı avlanmaya karşı veriyorlar. Çünkü yetişkin zürafalar etleri için sürekli olarak yasa dışı yollardan avlanıyor. Omo için korkulan senaryo ise farklı rengi yüzünden avcıların hedefi haline gelmesi.

Dr. Lee ve arkadaşları, yasa dışı avcıların yanı sıra aslan, sırtlan gibi avcılara yem olmadan bugüne kadar hayatta kalan 15 aylık Omo’nun uzun bir hayat yaşayıp bir gün kendi yavrularının olmasını umuyor.

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