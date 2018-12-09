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Kültür-Sanat

'Tangopera'ya büyük ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tangopera müzikalini sanatseverlerle buluşturdu

09 Aralık 2018 15:57

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tangopera müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.
Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'ndeki gösterimi izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluşturdu. Librettosu Murat Göksu\'ya ait olan eserin orkestra şefliğini aynı zamanda bestecisi olan Serdar Yalçın üstlendi. Koreografi ve rejisörlüğünü Uğur Seyrek, koro şefliğini ise Anıl Aydın\'ın yaptığı müzikaldeki başlıca rolleri Sevil Erçak, Funda Uyanık, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Korhan Dinçer, Erdem Özdemir, Nihan Çetin Aydın, Serkan Karagöz, Beste Berk, Duygu Çınar, Ayşegül Devrim Dinçer, Dilara Köse, Ayşin Alev Lal ve Victoriia Medunka paylaştı. MDOB Bale bölümünün de dansları ile renk kattığı gösterinin sonunda sanatçıların performansı ise ayakta alkışlandı.

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