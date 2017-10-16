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Spor

Talisca'nın hedefi 4'te 4

Demba Ba'nın rekoruna göz dikti Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) -  Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçta gol atmayı başaran Talisca, Monaco karşısında gol bulursa tarihe geçecek

16 Ekim 2017 15:53

Demba Ba\'nın rekoruna göz dikti

Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) - 

Beşiktaş\'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçta gol atmayı başaran Talisca, Monaco karşısında gol bulursa tarihe geçecek. 
Geçen sezon Olympique Lyon ile İstanbul\'da oynanan maçta 2 gol atan Talisca, bu sezonki Porto ve Leipzig karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. Talisca meşin yuvarlağı Monaco karşısında da ağlarla buluşturursa Demba Ba\'nın üst üste 4 maçta gol atma rekoruna ortak olacak.
QUARESMA VE ABOUBAKAR 3 GOLDE KALDI
Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma ise 3 maçlık gol atma serisini 2010-2011 sezonunda gerçekleştirdi. Quaresma, eleme turlarında Viktoria Plzen maçında gol attıktan sonra iki HJK Helsinki karşılaşmasında fileleri buldu. Beşiktaş\'ta geçen sezon kadroda yer alan Vincent Aboubakar da Avrupa Ligi\'nde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada 3 maçlık seriye başlayan Aboubakar, Olympiakos ile yapılan iki mücadelede meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
 

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