Talisca Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

İstanbul - DHA

Beşiktaş, kiralık olarak forma giydirdiği Anderson Talisca\'nın bonservisi için kesin kararını Şampiyonlar Ligi\'nde alınacak sonuçlara göre verecek.

Geçen sezon siyah beyazlı forma ile oynadığı futbol nedeniyle başta Manchester United olmak üzere Avrupa\'nın ünlü kulüplerinin dikkatini çeken Talisca için kulübü Benfica astronomik bonservis bedeli belirlemişti.

Portekiz kulübü geçen sezon sonunda Beşiktaş\'ın iki yıllığına kiraladığı yıldız oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. UEFA\'nın finansal açıdan takibinde olan siyah beyazlı kulüp de bu parayı ödemeyi kabul etmemişti. Ancak Talisca\'nın kiralık sözleşmesi bu sezon bitiminde sona erecek. Sürenin bitmesini beklemek istemeyen yöneticiler ise ligin devre arasında Portekiz\'e giderek Benficalı yöneticilere yeni bir teklif sunacaklar. Teklifin miktarını Şampiyonlar Ligi\'nde elde edilecek sonuçlar ve buradan kazanılacak para belirleyecek. Şampiyonlar Ligi\'ne katılım payı olarak 13 milyon euro alan siyah beyazlılar, Başakşehir\'in gruplara kalamaması nedeniyle bu parayı ikiye katlamışlardı. Yayın gelirinden de ülkenin tek temsilcisi olması nedeniyle önemli bir pay elde eden Beşiktaş, grupta aldığı 2 galibiyet nedeniyle 2 milyon 700 bin euro daha kazandı.

Siyah beyazlı kulüp gruptan çıkmayı başarması halinde alacağı puanlar nedeniyle kazanacağı parayla birlikte kasasına 5 milyon euroyu aşkın bir parayı daha koymuş olacak. Bu şekilde finansal açıdan rahatlayacak olan yöneticiler, Talisca\'nın bonservisi için de Benfica karşısına daha rahat çıkacak. Beşiktaş ilk etapta bonservis bedeli olarak 10-15 milyon euro arasında bir teklif sunacak. Pazarlıkta Şampiyonlar Ligi\'nden elde edilecek gelire göre bir miktar daha artırım yapılabilecek.

TALİSCA: GİTMEK İSTEMİYORUM!

Beşiktaş yönetiminin bu kararı almadan önce Talisca\'nın da fikrini öğrendiği ortaya çıktı. Talisca \"Ben gitmek istemiyorum. Beşiktaş\'ta mutluyum. Burası benim adeta yeniden doğduğum kulüp oldu. Taraftarlarımız da bana büyük ilgi gösteriyor. Kendimi büyük bir yıldız gibi hissediyorum. Kalmak istiyorum\" dedi. Brezilyalı futbolcunun bu sözleri üzerine de Beşiktaş yönetimi bonservisi almak için düğmeye bastı.

BREZİLYA\'DA KARTAL YUVASI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, geçen hafta Brezilya\'ya gitmişti.

Orman\'ın bu gidişi \"Futbolcu transfer edecek\" şeklinde yorumlanmış ve isim olarak da Dudu ön plana çıkarılmıştı. Beşiktaş, Dudu\'yu sezon başında istemiş, ancak istenen astronomik transfer parası nedeniyle bundan vazgeçmişti. Fikret Orman\'ın bu Brezilya seferinin ise Dudu transferiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Orman, Brezilya\'da bir pilot takım alacak. Alt liglerde yer alacak. Bu takımla birlikte bir sahaya ve ofise de sahip olacak olan siyah beyazlılar, bir de Kartal Yuvası mağazası açacak. Böylece Brezilya\'daki genç futbolcular daha yakından izlenecek ve yıldız adayları bu tesiste toplanıp, pilot takım adına sözleşme imzalanacak. Aşama kaydedenlere ise Beşiktaş forması giydirilecek. Brezilyalı futbolcuların transferlerinde menajerler nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor, kulüplerin kasasından da yüklü miktarda paralar çıkıyor. Bu yöntemle menajerler aradan çıkarılacak, Beşiktaş geleceğin yıldız adaylarını bonservis parası ödemeden alma şansına sahip olacak.

(FOTOĞRAFLI)