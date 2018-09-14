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Futbol

Talisca durdurulamıyor!

Brezilyalı yıldız, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 10 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi

14 Eylül 2018 20:53

Çin Ligi'nin 21. haftasında Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan karşılaştı. Evsahibi Guangzhou Evergrande maçı son dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande'ye galibiyeti getiren golü 90+1'de Anderson Talisca kaydetti.

Geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Brezilyalı yıldız Talisca, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 10 maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Konuk takımda Renato Augusto, 61'de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Guangzhou Evergrande puanını 45'e çıkardı. Beijing Guoan da 45 puanda kaldı. 

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