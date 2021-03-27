Talisca'dan Galatasaray açıklaması

Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a çok saygı duyuyorum, ancak bu iddialar doğru değil. Kulüple ya da herhangi bir kişiyle anlaşmam yok! Ayrıca Türkiye'de ben bir kartalım."

İki sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 51 gole doğrudan katkı (37 gol - 14 asist) sağlamıştı.

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou FC'ye transfer olmuştu. Talisca, Çin ekibinde şimdiye dek 65 maçta görev yaptı ve 52 gole doğrudan katkı (39 gol - 13 asist) sağladı.

Talisca'nın Guangzhou ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.