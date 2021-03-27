T24 LogoT24 Logo
Spor

Talisca'dan Galatasaray açıklaması

"Kulüple ya da herhangi bir kişiyle anlaşmam yok! Ayrıca Türkiye'de ben bir kartalım"

27 Mart 2021 20:00

Kariyerini Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou FC'de sürdüren ve adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca iddiaları yalanladı ve Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

Anderson TaliscaTaliscaTalisca BeşiktaşTalisca Galatasaray
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24