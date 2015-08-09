Taliban yine onlarca can aldı



Afganistan'ın son yıllarda hedef olduğu en ağır bombalı intihar saldırılarında en az 70 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Cuma akşamı Kabil havalimanı yakınlarındaki Amerikan askerî kampı ile polis akademisine saldırıların sorumluluğunu radikal dinci Taliban üstlendi. Taliban bu saldırılardan önce bir kamyona yüklü bombanın patlatılmasıyla düzenlenen saldırının sorumluluğunu ise reddetti. Amerikan üssüne yapılan saldırıda bir yabancı asker ile sekiz Afgan görevli can vermişti. Saldırılar, Molla Mahammed Ömer'in öldürülmesi üzerine Taliban'ın yönetim kademelerinde baş gösteren anlaşmazlık nedeniyle Taliban'ın zayıflamasına bağlanan umutları boşa çıkardı.

Camp Integrity adlı askerî üsse yapılan bombalı saldırının büyük tahribata yol açtığı ve saldırıyı müteakip güvenlik güçleriyle teröristler arasında saatlerce süren silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Üsteki binaların kısmen çökmesine yol açan şiddetli patlamayı aralıklarla bir dizi patlama daha izledi. Askerî kampın, eski adı Blackwater olan Academi adlı özel Amerikan güvenlik şirketine ait olduğu öğrenildi.

Özel Amerikan birliklerinin üslendiği kampın hemen yanındaki Kassa askerî kampında kalan Alman silahlı kuvvetleri mensuplarının kayıp vermediği açıklandı. Afganistan'da 110'u başkent Kabil'de olmak üzere toplam 860 Alman askerî görev yapıyor.

‘Molla Ömer'in ölmesi Taliban'ı zayıflatmadı'

Cam Integrity'den önce başkentteki bir polis akademisi intihar saldırısına hedef olmuş ve bu saldırıda 26 kişi ölmüş, 28 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik birimlerince yapılan açıklamada polis üniformalı suikastçının, polis öğrencilerinin arasına karışarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiği belirtildi. Kabil'in merkezinde havaya uçurulan kamyon ise en az 15 kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

Cumartesi günü Afganistan'ın Kuzey vilayeti Kunduz'da düzenlenen ve hükümet yanlısı 22 milis mensubunun öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu da Taliban üstlendi. Molla Ömer'in yerine Molla Aktar Mansur'un Taliban lideri ilan edilmesi üzerine örgüt yönetimi bünyesinde anlaşmazlık patlak verdi. Barış sürecine onay vermesi beklenen Taliban silahlı isyanın süreceğini duyurdu.

Afganistan Analistleri Şebekesi'nden Thomas Ruttig, Taliban'ın bu saldırılarla hükümete ve diğer radikal gruplara mesaj vermek istediğini belirterek, ‘Önemli olan mesajın kimden geldiği, Mansur'un örgütteki hasımları da barış sürecine bağlanan umutları ortadan kaldırmak istiyor olabilirler. Molla Ömer'in öldürülmesinin Taliban'ı zayıflatacağını tahmin edenlerin aşırı iyimser davrandıkları anlaşılıyor' dedi.

Birleşmiş Milletlerden alınan bilgilere göre, NATO'nun muharip birliklerini 2014 yılında çektiği Afganistan'da yılbaşından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 5 000 sivil öldürüldü ya da yaralandı.