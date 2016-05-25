Taliban yeni liderini seçti



Taliban, örgüt üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği Şura toplantısında alınan kararı bir açıklamayla duyurdu. Buna göre ABD saldırısında ölen Molla Mansur'un halefi Haybatullah Akundzade olacak. Haybatullah Akundzade, Molla Ömer'in yardımcılığını yapıyordu.

Yeni Taliban liderinin yardımcıları pozisyonuna seçilen iki isim de Siracuddin Hakkani ve Molla Yakup olarak açıklandı. Siracuddin Hakkani, Taliban'a bağlı olarak faaliyet gösteren Hakkani örgütünün liderliğini yapıyor. Molla Yakup ise Taliban kurucusu Molla Ömer'in oğlu.

Obama: "Barış sürecinde dönüm noktası"

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Molla Mansur'un ABD güçleri ve partnerlerini doğrudan tehdit edecek bir saldırı planladığına dair somut kanıtlar bulunduğu" belirtildi. ABD Başkanı Barack Obama ise Molla Mansur'un ölümünü "Afganistan'daki barış sürecinde bir dönüm noktası" olarak tanımladı. Taliban liderliğini barış müzakerelerine katılmaya çağıran Obama, "Sorunun üstesinden gelebilecek tek gerçek yol müzakere masasıdır" dedi.

"Molla Mansur bir tehditti"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de açıklamasında "Molla Mansur Afganistan'da görev yapan ABD vatandaşları, Afgan siviller ve güvenlik görevlileri açısından bir tehditti. Afgan hükümetinin barış müzakereleri girişimini geri çevirdi" ifadelerine yer verdi.

Liderliği 1 yıl dahi sürmedi

Afganistan Gizli Servisi (NDS) ve Başbakan Abdullah Abdullah, Taliban lideri Molla Mansur'un öldürüldüğünü hafta sonunda açıklamıştı. Molla Mansur 2015 temmuzundan beri Taliban'ın liderliğini yapıyordu. Mansur, Taliban kurucusu Molla Ömer'in ölümünün ardından liderliğe yükselmişti.