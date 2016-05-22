Taliban lideri Mansur öldürüldü



Afganistan Gizli Servisi (NDS) ve Başbakan Abdullah Abdullah, Taliban lideri Molla Mansur'un öldürüldüğünü açıkladı. Twitter üzerinden paylaşılan mesajda Aktar Mansur'un Pakistan'da insansız hava aracı ile düzenlenen saldrırıda öldürüldüğü belirtildi.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise Molla Aktar Mansur'un hayatta olduğu ve kendisine herhangi bir saldırı düzenlenmediği ileri sürüldü.

Amerikan Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada, Mansur'un Pakistan-Afganistan sınırında insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda büyük olasılıkla hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Söz konusu operasyonun Başkan Obama'nın verdiği yetki ile düzenlendiği bildirildi. Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Mansur'a saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Myanmar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Molla Mansur'un Amerikan askerleri için tehlike oluşturduğunu, bu nedenle kendisine insansız hava aracı ile hedef gözetilerek saldırı düzenlendiğini belirtti. Kerry açıklamasında, 'Mansur Amerikan birlikleri, Afgan siviller ve Afgan güvenlik güçleri için doğrudan tehdit oluşturuyor" dedi.

2015'den beri örgütün lideri

Molla Mansur 2015 temmuzundan beri Taliban'ın liderliğini yapıyor. Mansur Afganistan hükümeti ile barış görüşmeleri yapılmasına karşı çıkıyor. Taliban geçen yıl yaptığı açıklamada, Taliban kurucusu Molla Ömer'in iki yıl önce öldüğünü doğruladı. Bu açıklamanın ardından Molla Mansur Taliban'ın yeni lideri ilan edilmişti. Taliban içinde bazı liderlerin Mansur'un liderliğine sıcak bakmadığı, bu nedenle radikal bir başka örgüt olan IŞİD'e katıldığı ileri sürülüyor.

Afganistan hükümeti geçen yılın sonunda yaptığı açıklamada, Molla Mansur'un öldürüldüğünü açıklamış, Taliban o zaman da bu açıklamayı yalanlamıştı.