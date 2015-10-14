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Dünya
Deutsche Welle

Taliban Kunduz'dan çekildi

Taliban'ın bir süre önce ele geçirdiği Afganistan'ın Kunduz kentinden çekildiği bildirildi.

14 Ekim 2015 00:16


Afganistan'ın kuzeybatısındaki Kunduz kentini bir süreliğine ele geçiren Taliban, kentten çekildiğini duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, Amerikan uçaklarının bombardımanı sonucu daha fazla sivilin ve örgüt üyesinin hayatını kaybetmesini engellemek için bu yönde bir karar alındığı ifade edildi. Açıklamada, Taliban'ın her zaman kenti yeniden ele geçirebilecek güçte olduğuna da dikkat çekildi. Kunduz Emniyet Müdürü Muhammed Kasım Cengelbağ, Taliban güçlerinin kentten çekildiğini doğruladı. Ancak kentin çevresinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Taliban Kunduz'u geçen ay sonunda ele geçirmişti. Kunduz, Taliban'ın kontrolüne geçen ilk vilayet başkentiydi. Afganistan Ordusu, yabancı güvenlik güçlerinin yardımıyla kentte yeniden kontrolü sağlamayı başardı. Ancak bu esnada Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün işlettiği bir hastanenin vurulması ve 22 kişinin hayatını kaybetmesi uluslararası protestolara neden oldu.

Alman Ordusu yaklaşık iki ay önce Kunduz'daki misyonunu sona erdirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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