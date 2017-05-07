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Dünya
Deutsche Welle

Taliban Kunduz'da ilerliyor

Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde stratejik açıdan önemli bir bölgeyi ele geçirdiği bildirildi. Yüzlerce sivilin bölgeyi terk etmeye çalıştığı belirtiliyor.

07 Mayıs 2017 21:16

28 Nisan'da Afganistan'ın kuzeyinde 'bahar hücumunu' başlatan Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Kunduz'da ofisi bulunan Norveç Mülteciler Konseyi'nin açıklamalarına göre, özellikle Kunduz'daki iki bölgede çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Taliban'ın burada Kala-e Sal bölgesini kontrolüne geçirdiği bildiriliyor. 2013 yılına kadar Alman Ordusu Bundeswehr'e bağlı birlikler Kunduz'da güvenliği sağlıyordu.

Siviller kaçıyor

Kala-e Sal bölgesinin Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrasında yüzlerce ailenin bölgeyi terk etmeye çalıştığı belirtiliyor. Norveç Mülteciler Konseyi, çatışmalardan kaçan ailelerin bir kısmının kendi ofislerine sığındığını, bazılarının ise yakınlarının yanında geceyi geçirdiğini açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Afgan askerlerinin sivilleri korumak amacıyla bölgeden çekildiğini belirtti. Taliban ise, kendilerinin hükümet güçlerini bölgeden püskürttüğünü iddia etti.

Taliban 28 Nisan'da 'ilkbahar hücumununa' hedefinin Afganistan'daki ABD'nin öncülüğündeki NATO güçleri, askeri altyapıları ve askerleri olduğunu duyurmuştu.

2015 yılında Taliban Kunduz'da iki hafta süreyle kontrolü elinde tutmayı başarmıştı. Geçen yıl da Kunduz'a saldırı düzenleyen örgüt, Afganistan Ordusu'na NATO güçlerinin verdiği destekle geri püskürtülebilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp, BÖ/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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