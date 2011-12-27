-Talabani ve Nuceyfi anlaştı BAĞDAT (A.A) - 27.12.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Irak Milli Meclisi Başkanı Usame Nuceyfi'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi sorunun yargı yoluyla çözülmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Talabani ile Nuceyfi'nin, ülkenin kuzeyindeki Süleymaniye şehrinde yaptıkları görüşmede, ülkede siyasi krize yol açan El Haşimi hakkında verilen tutuklama kararını ve diğer siyasi sorunları ele aldığı belirtildi. Görüşmeden sonra Talabani'nin bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Talabani ve Nuceyfi'nin, Haşimi sorununun yargı yoluyla çözülmesi konusunda anlaştıkları bildirildi. Görüşmede, ülkede yaşanan diğer sorunların çözümü için ulusal konferansın düzenlenmesi için anlaşıldığı da belirtildi. Bu arada, Tarık El Haşimi, daha önce yaptığı açıklamada, Bağdat'taki yargıya güvenmediğini ve Bağdat'ın denetimindeki yargıya teslim olmayacağını dile getirerek, bölgesel Kürt yönetimindeki yargının çok nezih olduğunu söylemişti. Irak Yüksek Yargı Konseyi'ne bağlı Beşli Soruşturma Komisyonu, ''üst düzey yetkililere suikast düzenlemek ve terör eylemlerinde bulunan gruplara destek vermek'' suçlamasıyla El Haşimi hakkında 19 Aralık'ta tutuklama kararı vermişti.