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Taksim'de kapkaç kamerada

İstanbul DHA - TAKSİM'de kafede oturan kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

15 Aralık 2018 14:39


İstanbul DHA - TAKSİM\'de kafede oturan kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Taksim Kuyu sokaktaki olay 10 Aralık\'ta meydana geldi. Suriyeli Y.Y. (18) ve yaşı 18\'den küçük olduğu belirlenen M.A. kafede oturan bir kişinin cep telefonunu  çaldı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
2 şüpheli İstiklal Caddesi\'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyafetlerinden tanınarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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