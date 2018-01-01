Taksim'de hayat normale döndü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) YILBAŞI kutlamaları için Taksim ve çevresinde alınan tedbirler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Polis ve itfaiye ekipleri sabah saat 06:00 sıralarında Taksim Meydanı\'ndan ayrıldı.

Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı kutlamaları için alınan tedbirler sabah saat 06:00\'ya kadar devam etti. Taksim Meydanı\'nda bu yıl resmi kutlama yapılmamasına rağmen kutlamaların en yoğun olduğu nokta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamaların ardından güvenlik tedbirleri sabah saat 06:00\'a kadar devam etti.



TAKSİM\'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Taksim Meydanı ve Çevresinde bulunan güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından bölgede hayat normale dönerken, Taksim Anıtı\'nın etrafındaki bariyerler ise henüz kaldırılmadı.

(FOTOĞRAFLI)

