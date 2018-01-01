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TAKSİM'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Yılbaşı kutlamaları için Taksim ve çevresinde alınan tedbirler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti

01 Ocak 2018 09:52

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Yılbaşı kutlamaları için Taksim ve çevresinde alınan tedbirler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Polis ve itfaiye ekipleri sabah saat 06:00 sıralarında Taksim Meydanı\'ndan ayrıldı. 
Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı kutlamaları için alınan tedbirler sabah saat 06:00\'ya kadar devam etti. Taksim Meydanı\'nda bu yıl resmi kutlama yapılmamasına rağmen kutlamaların en yoğun olduğu nokta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamaların ardından güvenlik tedbirleri sabah saat 06:00\'a kadar devam etti.
 
TAKSİM\'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Taksim Meydanı ve Çevresinde bulunan güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından bölgede hayat normale dönerken, Taksim Anıtı\'nın etrafındaki bariyerler ise henüz kaldırılmadı. 
 

Görüntü dökümü:
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Taksim Meydan
Taksim meydanının trafiğe açılması
Tedbir amaçlı bekleyen itfaiye lerin ayrılması
Polislerin otobüslere binerek taksimden ayrılması
Toma ların meydandan ayrılması
Resmi polis araçlarının meydandan ayrılması
Genel ve detaylar


 

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