Taksim'de 'Diablo-3' çılgınlığı

Diablo serisinin 12 yıldır hasretle beklenen üçüncü oyunu, bu gece 00.00'da dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa sunuldu. Yüzlerce kişi, oyuna sahip olabilmek için Taksim Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Diablo-2’den 12 yıl sonra satışa sunulan Diablo-3 için yüzlerce kişi Taksim Meydanı’nda oyunun satışını bekledi. Türkiye ’de ön satışı gece saat 00.00’da başlayan oyun, tüm zamanların en çok ilgi gören oyunları arasında gösteriliyor. Saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar zaman zaman izdihama yol açtı. Hem Diablo 3, hem de Diablo 3 Collector’s Edition’un yoğun bir taleple karşılandığı gözlendi.

Blizzard’ın Türkiye dağıtıcısı Blizzard Marka ve Grup Müdürü Murat Acar, oyunseverlerin taleplerine cevap verecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi. Toplanan kalabalığın 4 yıldır bu oyunu beklediğini kaydeden Acar, “Taksim’de satış yapacağımızı açıkladık. Bu kalabalık buraya akın etti. Oyunu alıp bir an önce eve giderek oynamak için sabırsızlanıyorlar" dedi. Basın mensuplarının, "Oyunun içinde dini akımları rahatsız edecek yönler var mı?" şeklindeki sorusuna Acar, "Var, ancak bu dini akımları rahatsız etmeyecek düzeyde" diye cevap verdi.



'Bu gece birkaç saat uyuyacağım'



Diablo-3'e ilk sahip olanlardan Ceyda Doğan “Oyunu aldığım için çok mutluyum. İlk işim de eve gidip oynamak olacak" dedi. Oyunun satışının sabaha kadar süreceği belirtildi. Destan Sarıoğlu ise uzun süredir beklediğini, oyunu ilk alanlardan biri olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Diablo-3'ü çıkaran firmanın başka oyunları için günde 15-16 saat bilgisayar başında zaman geçirdiğinin altını çizen Serkan Karip "07.30'dan beri bekliyorum. Hazırlıklı geldim. Yiyecek, içecek hazırlığım vardı. Eve gider gitmez, oyunu yüklemeye başlayacağım, bu sırada da birkaç saat uyumayı düşünüyorum" dedi.

Diablo-3'ü Türkiye 'de satışa çıkaracak şirketin, oyun kostümleriyle gelenlere hediye oyun vereceğini duyan bazı oyun severler de kostümlerle geldi. Bazıları ise oyuna ücretsiz sahip olabildi.