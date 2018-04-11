TAKSİM'DE BONZAİ KABUSU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'nda bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde bekleyen 3 kişi kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı AKM önünde bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucu karışımın bulunduğu maddeyi kullanan iki kişiden biri yüz üstü yere yatarken diğeri de oturduğu yerde hareketsiz kaldı. Bu kişileri meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişi \"Herkes size bakıyor\" diyerek uzaklaştırdı. Meydanın dolmuş durakları tarafında da yine bir bonzai kullanıcısının olduğu yerde hareketsiz kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Yerde yatan kişi

-Oturduğu yerde hareketsiz kalan kişi

-Bir kişinin bonzai kullanıcılarını kaldırması

-Yerden kalkan kişinin ilginç hareketleri

-Taksim Meydanı dolmuş durakları tarafında olduğu yerde hareketsiz kalan kişi

-Genel ve detay görüntüler