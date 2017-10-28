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Taksim'de 29 Ekim töreni

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL ,(DHA) Cumhuriyetin 94'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Taksim  Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

28 Ekim 2017 17:48

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL ,(DHA) Cumhuriyetin 94\'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Taksim  Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi.
Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.
Anıtta ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine polis helikopteri de destek verdi. Özel harekat polislerinin de binaların çatılarına çıkarak önlem aldığı  görüldü.  Şahin, Avsever  ve Uysal, anıta çelenk bıraktı. Dana sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla tören sona erdi. Törenin ardından  Şahin, Avsever  ve Uysal, Taksim Cumhuriyet Sanat galerisine geçerek Zihinsel Engelliler Sanat Galerisi\'nde sergilenen eserleri  inceledi.  

(FOTOĞRAF)

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