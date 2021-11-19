Taksim'de trafik denetimi: Yolcu ile pazarlık yapan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı

İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 8 sürücüye 2 bin 347 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda trafik işaret ve levhalarına uymayan, ters yönden giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimde, bir taksi sürücüsüne cması sebebiyle bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, aracı da polis ekipleri tarafından bağlandı.

Denetimde, trafik işaret ve levhalarına uymayan 5 sürücüye 144 TL'den 720 TL cezai işlem uygulandı. 2 taksi sürücüsüne de, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 144 TL'den 288 TL ceza uygulandı. (İHA)