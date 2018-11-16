Taksici katiline ömür boyu hapis cezası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu\'nu yaklaşık 2 yıl önce pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş (29), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Gökçebey Hacımusa köyü yakınlarında 20 Şubat 2017\'de meydana gelen olayda çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu\'nu ormanlık alanda pompalı tüfekle öldürdü. Ardından taksiyle akaryakıt istasyonuna giden Veli Ermiş, geri dönerek ormanlık alana sakladığı cesedi ırmak kenarında yakmaya çalıştı. Cesedin bir bölümünü yakan Veli Ermiş, araçtaki paraları alarak evine gitti. Veli Ermiş, sabah köyden kaçmak için bindiği minibüste jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Veli Ermiş hakkında \'canavarca hisle adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı\'nın hazırladığı iddianamede Veli Ermiş, cinayeti sürücü Sezai Kıyılıoğlu\'nun eşi Z.E.\'yi taciz ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Z.E. ise alınan ifadesinde, eşinin taciz iddiasının doğru olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında da Veli Ermiş\'in iddiasını destekler herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadı.

\'ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ\' DEMİŞTİ

Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Veli Ermiş ve ölen Sezai Kıyılıoğlu\'nun yakınları ile avukatlar katıldı. Daha önceki duruşmadaki ifadesinde, \"Kendisini tüfekle vurdum. Ancak hırsımı alamadım ve kendisini arabadan dışarı çıkardım. Sonra gidip benzin alıp kendisini yaktım. Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz\" diyen Veli Ermiş karar öncesi son sözünde ise \"Böyle olsun istemezdim, çok pişmanım. Tutamadım kendimi. Takdir mahkemenin\" dedi.

Mahkeme heyeti Veli Ermiş\'i \'Canavarca hisle adam öldürme\' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca cinayetin ardından taksideki paraları alıp gitmesinin \'yağma\' suçunu da oluşturduğunu ifade eden heyet, bu suçtan da 12 yıl hapis cezası verdi.



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