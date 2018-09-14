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Taksi alt geçitte mahsur kaldı 

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) – FATİH’te bir alt geçitte yağmur suyu içinde bozulan taksi mahsur kaldı

14 Eylül 2018 18:33

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) – FATİH’te bir alt geçitte yağmur suyu içinde bozulan taksi mahsur kaldı.
Kumkapı\'daki Kumluk alt geçidinde sağanak yağmur nedeniyle su birikintisi oluştu. Bu sırada içindeki turist müşterileriyle oradan geçen bir taksi suyun için arıza yaptı. Taksici müşterileri tahliye ederek belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler su içinde kalan taksiye bir müdahalede bulunamadı. Olayı haber alıp gelen taksi sahibi Cengiz Ünal, \"Üç saattir aracımız su içinde şoförüm 4 tane yabancı uyruklu müşterisi ile  suyun içinde kalmış, müşterileri araçtan şoför çıkarmış. Belediyeye haber verdik çekicisi geldi \'ben çekemem\' dedi. İtfaiye geldi \'ben yapamam\' dedi. İSKİ\'ye haber verdik, bekliyoruz. Üç saattir aracımız su içinde şimdi özel bir çekici çağırdık hemen geldi\" diye konuştu. Gelen özel çekici taksiyi bulunduğu yerden bir kaç dakika içerisinde çıkardı. Bu sırada alt geçidi basan yağmur suyunu mahalledeki küçük çocukları kovalarla taşıdığı görüldü.

 

(FOTOĞRAF)

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