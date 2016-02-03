Tahran'da Steinmeier-Ruhani buluşması



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile yapacağı görüşmede Suriye krizinin yanı sıra Tahran'la Batılı ülkelerin nükleer anlaşması sonrası ikili ilişkilerin geliştirilmesi de ele alınacak.

Tahran'da mevkidaşı Cevat Zarif ile görüşen Steinmeier, İran ve Suudi Arabistan'ı Suriye krizinin çözümünde yapıcı rol üstlenmeye çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı, her iki ülke arasındaki gerginliğin, zorlukla başlatılan Suriye görüşmelerini olumsuz etkilemesinden kaygı duyduğunu söyledi. Steinmeier, İranlı mevkidaşı Zarif'in kendisine Suriye görüşmelerinin devam etmesinden yana oldukları güvencesini verdiğini açıkladı.

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Ruhani'yi Almanya'ya davet edecek

Steinmeier'in görüşmede Ruhani'yi Almanya'ya davet etmesi de bekleniyor. İran lideri Hasan Ruhani Avrupa turunda İtalya ve Fransa'ya uğramış, ziyareti sırasında milyarlarca euroluk anlaşmalara imza atılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı, bugün gezisinin ikinci durağı Suudi Arabistan'a geçecek. Riyad'da, Almanya'nın konuk ülke olduğu bir kültür festivalinin açılışına katılacak. Dışişleri Bakanlığı çevreleri, Steinmeier'in Suudi Arabistan ziyaretinde insan hakları meselelerini de gündeme getireceğine dikkat çekiyor.

Suriye görüşmelerin merkezinde

Steinmeier, temaslarında, bölge liderliği için çekişen iki ülkenin Cenevre'de başlayan Suriye görüşmelerine yapıcı katkıda bulunmasını hedefliyor. Suudi Arabistan Suriye'de savaşan Sünni gruplara destek veriyor. İran ise Beşar Esad yönetiminden yana tavır alıyor.

Suriye iç savaşına siyasi çözüm bulunması amacıyla başlatılan görüşmelerin iki ülkenin katkısı olmaksızın çözülmesi imkânsız kabul ediliyor.

Riyad-Tahran ilişkileri gergin

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, bir Şii din adamının Suudi Arabistan'da idam edilmesi ve İran'da Suudi diplomatik temsilcilerin saldırıya uğramasının ardından daha da gerilmişti.

5 yıldır devam eden Suriye savaşında şimdiye kadar 250 binden fazla kişi can verdi. Milyonlarca insan evinden oldu. Savaş sığınmacı krizini tetiklediğinden Cenevre görüşmelerinde alınacak bir sonuç Suriye'nin komşularını ve Batı ülkelerini de yakından ilgilendiriyor.