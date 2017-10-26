Tahliye edilen Peter Steudtner Berlin’de

Büyükada’da insan hakları savunucularının düzenlediği bir toplantıda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve dün ilk duruşmasında tahliye edilen Peter Steudtner'in Almanya'ya döndüğü bildirildi. Alman N24 televizyon kanalının haberinde, Steudtner’in Berlin Tegel Havalimanı’na indiği belirtildi.

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de Steudtner'in "siyasetçilerin ve halkın katılımı olmaksızın” Berlin'e gelmek istediğini açıkladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Müller, 45 yaşındaki Steudtner'in ailesinin isteği üzerine gözlerden uzak bir şekilde Almanya'ya geri dönmek istediğini belirtti. Müller, "Haftalar sonra gelen bu kavuşma kuşkusuz Peter Steudtner'in ve ailesinin hayatındaki en önemli ve sevindirici anlardan biri. Bu nedenle hasretle beklenen bu kavuşmada yalnız başlarına kalmak istemelerini tabii ki herkes anlayışla karşılar” şeklinde konuştu.

Müller, Steudtner'in Berlin'e dönmesinden memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

Steudtner'in tahliyesi memnuyetle karşılandı

Öte yandan Steudtner'in serbest bırakılması Berlin'de memnuniyet yaratırken, beraat etmemesi eleştirildi.

Alman Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth, NDR'e bağlı bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Steudtner'in tahliyesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtti. Steudtner'in beraat etmediğine işaret eden Roth, asılsız suçlamalara dayanan iddianame ile açılan davanın etmesinin anlaşılamaz olduğunu ifade etti.

Yeşiller parti Eş Başkanı Cem Özdemir, Steudtner'in haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirterek, artık diğer tutuklu Almanların da serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Özdemir, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, aksi takdirde Türkiye ile ilişkilerde normalleşme olmayacağını dile getirdi.

İnsan hakları savunucusu avukat Seyran Ateş Peter Steudtner'in tahliyesinin Türk-Alman ilişkilerinin geleceği açısından ümit verici olmadığını belirtti. Berlinli avukat Ateş, SWR televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Kim Türkiye'deki yargı sistemini biliyorsa, bunun sanki hukuk devleti varmış gibi göstermek için dışarıya karşı oynanan bir tiyatro olduğunu da biliyordur” şeklinde konuştu.

Duruşmayı İstanbul'da izleyen Yeşiller partili eski milletvekili Özcan Mutlu ise davanın Türk-Alman ilişkileri açısından önem taşıdığına işaret etmişti. Mutlu, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, Steudtner'in tahliye edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesi yönünde bir etken olabileceğini dile getirmişti.

5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner, 5 Temmuz'da Büyükada'daki bir otelde düzenlenen bir seminere katılan insan hakları aktivistleri ile birlikte gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İnsan hakları savunucuları hakkında "terör örgütüne üyelik” ve "terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul'da dün görülen ilk duruşmada suçlamaları reddeden Steudtner tahliye edildi.

KNA/epd/dpa/JD/HS

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