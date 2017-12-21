Tablo gibi kış manzarası

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor.

Turizmin gözde merkezlerinden Bodrum\'da kış gecelerinde 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının gündüzleri 15 dereceye çıkması nedeniyle birçok kişi balık avlamak için sahillere gidiyor. Yürüyüş yapıp sahildeki kafeteryalarda oturanlar ise muhteşem günbatımını izliyor. Akşam saatlerinde Turgutreis ve Gümüşlük mahallesindeki gün batımı manzarası tablo gibi doğanın güzelliklerini ortaya koyuyor. Bu manzara hem az sayıdaki yerli ve yabancı turistin hem ilçede yaşayanların hem de fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh, \"Bodrum fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için yılın 12 ayı ve 4 mevsimi farklı güzelliklerle dolu. Önemli olan bu güzellikleri görebilmek, yaşayabilmek, bir yandan bu güzellikleri ortaya koyarken bir yandan da beton ile verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor\" dedi.



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