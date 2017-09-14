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Tabancayla, intihar girişiminde bulundu

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde bazen özel bir bakımevinde kalan bazen de sokaklarda yaşadığı belirtilen 60 yaşındaki L

14 Eylül 2017 22:07

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'nde bazen özel bir bakımevinde kalan bazen de sokaklarda yaşadığı belirtilen 60 yaşındaki L.Ç., bir parkta başına dayadığı tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan L.Ç., tedavi altına alındı.
Lale Mahallesi\'ndeki Laleli Diş Polinikliği\'nin yanındaki yeşil alanda, bugün saat 16.30 sıralarında tek el silah sesi duyuldu. Silah sesi üzerine koşan çevredekiler L.Ç.\'yi kanlar içinde bulup, durumu polis ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Yunusemre ilçesindeki özel bir bakımevinde kaldığı ve zaman zaman da sokaklarda yaşadığı öğrenilen L.Ç.\'nin, başına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. L.Ç., olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan L.Ç.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Polis, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir çocuk babası L.Ç.\'nin neden intihar girişiminde bulunduğunu ve tabancayı nereden bulduğunu araştırıyor.

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