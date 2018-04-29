T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/akar-pasa-gulu-ziyaret-etti-sira-aksenere-gelebilir-mi,19583" target="_blank"><strong>Hasan Cemal - Akar Paşa, Gül'ü ziyaret etti, sıra Akşener'e gelebilir mi?..</strong></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/gezi-olaylarina-yukardan-bir-pencereden-bakmak,19579" target="_blank"><strong>Atilla Dorsay - Gezi olaylarına yukardan, bir pencereden bakmak...</strong></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/sayin-gul-ayni-anda-hem-cesaret-hem-de-urkeklik-sergilemeyi-basardiniz,19582" target="_blank"><strong>Hakan Aksay - Sayın Gül, aynı anda hem cesaret hem de ürkeklik sergilemeyi başardınız</strong></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/suha-umar/ortak-akil-geri-mi-geliyor,19581" target="_blank"><strong>Süha Umar - Ortak akıl geri mi geliyor?</strong></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sebnem-senyener/ruhun-cirasi-umit,19580" target="_blank"><strong>Şebnem Şenyener - Ruhun çırası ümit</strong></a></p>\r\n