T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/emrah-akin/butcenin-2015-karnesi-oldukca-basarili,13704">Emrah Akın: <span style="line-height:1.5;">Bütçe'nin 2015 karnesi oldukça başarılı!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/omer-faruk-gergerlioglu/diyanetin-fetvasi-ve-dusundurdukleri,13705">Ömer Faruk Gergerlioğlu: Diyanet'in fetvası ve düşündürdükleri</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/firati-gecerken-at-mi-degistirildi--ii,13700">Akdoğan Özkan: <span style="line-height:1.5;">Fırat’ı geçerken at mı değiştirildi? - II</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/pinar-dogu/neden-sevemediniz-hrant-dinki,13703">Pınar Doğu: Neden sevemediniz Hrant Dink'i?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,13701">Tan Oral: Tan Oral çiziyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/eren-topcu/oku-diye-baslayan-kitabi-okuma-diye-noktalayan-zihniyet,13706">Eren Topçu: <span style="line-height:1.5;">'Oku' diye başlayan kitabı 'okuma' diye noktalayan zihniyet</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n