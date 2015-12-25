T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/tarihin-ilk-japon-turk-ortak-yapimi,13524" target="_blank">Atilla Dorsay: Tarihin ilk Japon-Türk ortak-yapımı</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/yalcin-dogan/obama-bir-dokturmus-ki-tam,13525" target="_blank">Yalçın Doğan: <span style="line-height:1.5;">Obama bir döktürmüş ki, tam</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/abd-14-yildir-terorle-savasiyor-sonuc-teror-saldirilari-yuzde-6-bin-500-artti,13528" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Vedat Özdan: </span><span style="line-height:1.5;">ABD 14 yıldır terörle savaşıyor, sonuç: Terör saldırıları yüzde 6 bin 500 arttı!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/aclik-oyunlarini-izlemek,13529" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nurcan Baysal: </span><span style="line-height:1.5;">"Açlık Oyunları"nı izlemek!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/siber-saldirilar-siteleri-cokertti-peki-bankalardan-islem-yapmak-guvenli-mi,13523" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Füsun Sarp Nebil: </span><span style="line-height:1.5;">Siber saldırılar siteleri çökertti, peki bankalardan işlem yapmak güvenli mi?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aysel-sagir/anne-frank-da-elif-gibi-oldurulenlerin-cetelesini-tutsaydi,13527" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Aysel Sağır: </span><span style="line-height:1.5;">Anne Frank da Elif gibi öldürülenlerin çetelesini tutsaydı…</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n