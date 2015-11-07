T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/yalcin-dogan/radyo-olmasaydi-iktidara-gelemezdik,13163">Yalçın Doğan: “Radyo olmasaydı iktidara gelemezdik”</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/gazeteci-soru-soramazsa-toplum-cok-sey-kaybeder,13165">Atilla Dorsay: “Gazeteci soru soramazsa, toplum çok şey kaybeder”</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/japonya-ornegi-niceliksel-gevseme-politikalari-bizi-sosyalizme-mi-tasiyor,13164">Vedat Özdan: Japonya örneği: Niceliksel gevşeme politikaları bizi sosyalizme mi taşıyor?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,13166">Tan Oral çiziyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurhayat-gul/gencligin-pesinde-neden-sonsuza-dek-yasayamiyoruz,13169">Nurhayat Gül: Gençliğin peşinde... Neden sonsuza dek yaşayamıyoruz?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/senay-tanrivermis/ozen-yulanin-istanbulunu-cok-cok-cooooooook-sevdim,13171">Şenay Tanrıvermiş: Özen Yula’nın İstanbul’unu ÇOK ÇOK ÇOOOOOOOOK sevdim!</a></p>\r\n