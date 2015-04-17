T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/sevdiginin-icindeki-ikinci-insani-kesfetmek,11695" target="_blank">Atilla Dorsay: <span style="line-height:1.5;">Sevdiğinin içindeki ikinci insanı keşfetmek...</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/baykaldan-kibirli-bir-dille-hdp-uyarisi-biz-kizilay-degiliz,11701" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hakan Aksay: </span><span style="line-height:1.5;">Baykal’dan kibirli bir dille HDP uyarısı: Biz Kızılay değiliz!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/siyasi-istikrarsizik-dusuk-buyume-ve-dusuk-ihracat-performansi-iliskisi,11697" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Vedat Özdan: </span><span style="line-height:1.5;">Siyasi istikrarsızlık, düşük büyüme ve düşük ihracat performansı ilişkisi</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/gocmenlerin-sesine-ses-mi-olacagiz-yoksa-yasamlarinin-yitip-gitmesine-goz-mu-yumacagiz,11696" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nurcan Baysal: </span><span style="line-height:1.5;">Göçmenlerin sesine ses mi olacağız, yoksa yaşamlarının yitip gitmesine göz mü yumacağız?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hande-cayir/her-turk-bebek-dogar,11699" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hande Çayır: </span><span style="line-height:1.5;">Her Türk bebek doğar!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/sanatta-ve-siyasette-ar-ge,11700" style="line-height:1.5;" target="_blank">Tan Oral: <span style="line-height:1.5;">Sanatta ve siyasette Ar-Ge</span></a></p>\r\n