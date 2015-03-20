T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/evet-hdp-cunku-umudum-ve-bir-de-ozur-borcum-var,11515" target="_blank">Hakan Aksay: <span style="line-height:1.5;">Evet HDP, çünkü: Umudum ve bir de özür borcum var</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/iranda-yarin-sabah-pers-yeni-yili-ve-nevruz-bayrami-kutlanacak,11514" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Vedat Özdan: </span><span style="line-height:1.5;">İran'da yarın sabah Pers Yeni Yılı ve Nevruz Bayramı kutlanacak</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/onca-gerilimin-arkasina-gizlenmis-ask,11509" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Atilla Dorsay: </span><span style="line-height:1.5;">Onca gerilimin arkasına gizlenmiş aşk!...</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/kutuplasma-verilerinde-neler-degisti-secmenin-yuzde-35i-ne-yapacak,11516" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Bekir Ağırdır: </span><span style="line-height:1.5;">Kutuplaşma verilerinde neler değişti, seçmenin yüzde 35'i ne yapacak?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/ekonomi-ne-icin-icat-edilmisti,11511" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Cemal Tunçdemir: </span><span style="line-height:1.5;">‘Ekonomi’ ne için icat edilmişti?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hande-cayir/sert-yasam-formlari-hangi-esas-durus,11508" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hande Çayır: </span><span style="line-height:1.5;">Sert yaşam formları: Hangi esas duruş?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/celal-baslangic/dunyanin-gozu-newroz-mesajinda,11517" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Celal Başlangıç: </span><span style="line-height:1.5;">Dünyanın gözü Newroz mesajında</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nil-mutluer/aleviler-icin-siyasette-yeni-aktor-hdp-oy-destegi-icin-hdpden-neler-bekleniyor,11510" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nil Mutluer: </span><span style="line-height:1.5;">Aleviler için siyasette yeni aktör HDP: Oy desteği için HDP'den neler bekleniyor?</span></a></p>\r\n