T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ergun-babahan/paralele-kufredenler-merkele-niye-suskun,10001" target="_blank">Ergun Babahan: <span style="line-height:1.5;">Paralel’e küfredenler Merkel’e niye suskun!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/erdogan-tedirgin-davutoglu-coskulu-salon-ise-gergindi,10005" target="_blank">Hakan Aksay: Erdoğan tedirgin, Davutoğlu coşkulu, salon ise gergindi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/kerem-altan/suleyman-sah-ve-mat,10002" target="_blank">Kerem Altan: Süleyman Şah ve mat</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/irkci-babaya-birbirinden-renkli-damatlar,9999" target="_blank">Atilla Dorsay: Irkçı babaya birbirinden renkli damatlar!..</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-yakin/bir-katalizor-olarak-buz-kovasi-duyarli-misiniz-yoksa-sadece-egleniyor-musunuz-,10000" target="_blank">Mehmet Yakın: Bir katalizör olarak buz kovası: Duyarlı mısınız yoksa sadece eğleniyor musunuz ?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-aksoy/davutoglu-tercihi-icerde-gerilime-disarda-yalnizilasmaya-devam,10006" target="_blank">Murat Aksoy: Davutoğlu tercihi: İçerde gerilime, dışarda yalnızılaşmaya devam</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n