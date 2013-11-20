T24 köşelerinde bugün...

<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi diyarbakir-dugun-meydanindaki-hancer 7865\\"" target="\\" _blank\\"">Oya Baydar: Diyarbakır düğün meydanındaki hançer</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi sermaye-kuresellesmisken 7868\\"" target="\\" _blank\\"">Aydın Engin: Sermaye küreselleşmişken…</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi bizden-olmayan-dusman-midirya-da-turkiye-bir-hukuk-devleti-midir-2 7866\\"" target="\\" _blank\\"">Sibel Yerdeniz: Bizden olmayan ‘düşman’ mıdır? Ya da Türkiye bir ‘hukuk devleti’ midir? (2)</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi turkiyede-kadin-dostu-kentler 7867\\"" target="\\" _blank\\"">Cengiz Çiftçi: Türkiye’de Kadın Dostu Kentler</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi abnin-stratejik-hedefleri-ve-turkiye-iliskileri-2 7869\\"" target="\\" _blank\\"">Nazım Tural: AB’nin stratejik hedefleri ve Türkiye ilişkileri -2</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi iham-iskence--kotu-muamele-yasagi-ve-hagb 7870\\"" target="\\" _blank\\"">Ersan Şen: İHAM: İşkence - kötü muamele yasağı ve HAGB</a></p>\r\n