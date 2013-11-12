T24 köşelerinde bugün...

<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi ozgurluk-ve-demokrasi-devrimi-taahhut-eden-chp-umut-olacak-mi 7809\\"" target="\\" _blank\\"">Vedat Özdan: Özgürlük ve demokrasi devrimi taahhüt eden CHP, umut olacak mı?</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi bir-oglum-vali-daha 7811\\"" target="\\" _blank\\"">Aydın Engin: Bir “Oğlum Vali” daha…</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi kaldigimiz-yerden-devam-edelim 7816\\"" target="\\" _blank\\"">Tuğçe Tatari: Kaldığımız yerden devam edelim</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi erdogan-boleyim-ve-yonetiyim-diyor 7810\\"" target="\\" _blank\\"">Ergun Babahan: Erdoğan 'Böleyim ve yönetiyim' diyor</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi sevgililer-gununuz-kutlu-olsun 7812\\"" target="\\" _blank\\"">Kerem Altan: Sevgililer gününüz kutlu olsun</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi balyoz-karari-darbeye-tesebbus 7814\\"" target="\\" _blank\\"">Ersan Şen: Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs</a></p>\r\n