SZ: Macron mutlak iktidara yaklaştı

Süddeutsche Zeitung Fransa'daki birinci tur milletvekilliği seçimlerinin sonucunu şöyle değerlendiriyor:

"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mutlak iktidara bir adım daha yaklaştı. De Gaulle gibi o da artık Fransızların tek temsilcisi olduğunu iddia edebilecek. Fransa parlamentosunu onun lütfüyle seçilmiş adaylar dolduracak. Macron en önemli sınavı mutlak iktidar sahibi olmanın cazibesi karşısında verecek. Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda, Fransız demokrasisini yenilemeyi vaat etmişti. Cumhurbaşkanı olarak meclisle hükümeti daha fazla denetleme yetkisi tanıyarak bu vaadini yerine getirebilir.”

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi partisinin birinci turdaki büyük başarısına rağmen icraat dönemi başladığında Macron'un yıldızının solabileceğini yazıyor:

"Seçmen parlamento seçiminde Macron'un elini daha da güçlendirdi. Trend ikinci turda da değişmez ise, Macron reform vaatlerini gerçekleştirmek için yeterli desteğe kavuşmuş olacak. Çünkü o daha işin başında sayılır. Sosyal liberal cumhurbaşkanı iddialı reform planlarını ancak parlamentoda geniş bir tabana dayanarak gerçekleştirebilir. Ancak günlük siyasetin zorlukları ve hükümet etmenin zahmeti Macron'un da büyüsünü bozacaktır. Görünmeye çalıştığı kadar inandırıcı olup olmadığı o zaman ortaya çıkacak.”

Alman gazetelerindeki yorumlarda, Sosyal Demokrat ve Yeşiller partileriyle üçlü koalisyon kurarak önümüzdeki genel seçimlerde Merkel dönemine son verebileceklerini savunan Sol Parti'nin koalisyon ortağı olarak kabul göremeyeceği dile getiriliyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumu özetle şöyle:

"Sol Parti Sosyal Demokratlardan güvenilir ve inandırıcı dış politika yapmasını ve batılı savunma ittifakının lağvedilmesini isterken, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesine ise ses çıkarmaya yanaşmıyor. Barışçıl politika böyle mi olur? Alman silahlı kuvvetleri yurtdışı görevlerine katılmazsa, solun iktidarda olduğu Almanya katliam ve soykırımlara seyirci kalmaz mı? Sol Parti iktidar ortağı olmaya hevesli ama sorumluluk almaya ve uzlaşmaya yanaşmıyor.”

Stuttgarter Zeitung Sol Parti'nin muhtemel koalisyon ortaklarını ikna edemeyeceğini şöyle gerekçelendiriyor:

"Partinin genel başkanı Riexinger ve meclis grubu başkanı Wagenknecht Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz'a ağır ithamlarda bulundular. Schulz'un Hür Demokrat Partiye yakınlaşmakla, özel sektöre yaranmaya çalışmakla ve koalisyon ortağı olabilmek için yaptığı manevralarla Sosyal Demokrat, Yeşiller, Sol Parti ortaklığının değişim perspektifini gözden çıkarmış olduğunu söylediler. Ancak bu sözler gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Sosyal Demokrat başbakan adayının yön tayininde sendelemesi stratejik açıdan eleştirilebilir. Madalyonun öteki yüzü ise, Sol Parti'nin hayalini kurduğu koalisyon formülünün içi boş bir aritmetik alıştırması olduğudur.”

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DW, AG/BÖ