Syriza seçmenleri rahatsız



Yunanistan'daki seçimlerin üzerinden bir ay geçti. On binlerce kişinin sokaklara dökülüp radikal sol ittifak Syriza'nın seçim zaferini dans ederek kutlamasının üzerinden de. Yıllarca kemer sıkan Yunanlar nihayet tasarruf politikalarında sona gelindiğini düşünüyordu. Ancak Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümet, diğer Euro ülkeleri ile tasarruf politikasının devam ettirilmesi konusunda uzlaştı. Tabii ki bu durum bazı seçmenleri rahatsız etti. 62 yaşındaki Atinalı işsiz bir seçmen şunları kaydediyor: "Seçimlerden önce daha farklı konuşuyorlardı. Şimdi ise eski politikaları devam ettiriyorlar. Hiçbir şey değişmeyecek anlaşılan. Buralarda durumun düzelmesi daha uzun sürecek. Ama yine de durumun eskisinden biraz daha iyiye gideceğini ummak da fayda var."

Biraz hayal kırıklığı yaşamış olsalar da seçmenin heyecan ve umudunun kaybolduğu söylenemez. Zira Brüksel’in hafta başında onay verdiği yeni hükümetin reform listesi, sosyal hizmetlerin artırılmasını öngörüyor: Örneğin, geliri olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması ya da yoksul ailelerin elektrik faturası ödememesi gibi. Ancak tabii ki bu hizmetler, yeni hükümetin zenginlerden daha fazla vergi alma ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede başarılı olması kaydıyla yerine getirilecek.

'Vaatler gerçekçi değildi'

Muhafazakar milletvekili Notis Mitarakis ise Syriza’nın seçim vaatlerinin hükümet programında yer almaması ile rahat bir nefes almış. Zira Mitarakis’e göre bu vaatler zaten gerçekçi değildi. Mitarakis, "Öyle görünüyor ki, Yunanistan eski yardım programına tamamen geri dönmüş durumda, ancak şimdi adını farklı koyuyorlar. Önemli olan, Yunanistan’ın reformları hayata geçirmesi, yatırımcıyı ülkeye çekmesi. Zira yaşam standartları ancak bu sayede iyileştirilebilir" diye konuşuyor.

Yunan basınında yer alan yorumlarda da benzer görüşler dikkat çekiyor. Ta Nea gazetesinin yorum sütunlarında, Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in reform listesinin, seçimi kaybeden eski muhafazakar hükümetin planlarıyla benzerlikler taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Elefteros Tipos gazetesi ise “yeni bir vergi dalgası”na karşı halkı uyarıyor. Gazetede, öngörülen yeni vergilerin sadece zenginleri değil yoksulları da etkileyeceği, hükümetin büyük bir ihtimalle katma değer vergisini artıracağı ifade ediliyor.

Halkın güveni büyük

Çiçeği burnunda hükümetin bakanları ise tüm bu eleştiri ve suçlamaları reddediyor ve iyimser bir tablo çiziyor. Tarım Bakanı Vangelis Apostolou şunları kaydediyor: "Yunan halkı, ülkeyi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamazı bekliyor."

Yunanlar arasında da yeni hükümete ise hala büyük bir güven var. Atinalı emekli bir kadın bu güveni şöyle açıklıyor: "Eski hükümetimiz de Avrupalı ortaklarıyla tıpkı bu hükümet gibi bir pazarlık yapmış olsaydı, şimdi çok daha iyi bir noktada duruyor oluyorduk. Çünkü yeni hükümet, en azından bir şeylere ulaşmak için çaba gösteriyor. O nedenle ben iyimserim. Hatta bu hükümete oy vermemiş olmama rağmen. Ben diğerlerine oy verdim. Ama şimdi yeni hükümetin saflarındayım. Eğer başarılı olurlarsa onları destekleyeceğim."