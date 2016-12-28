Swansea'de Bob Bradley devri bitti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, ekim ayında takımın başına getirilen ABD'li teknik direktör Bob Bradley ile yollarını ayırdı.

Swansea Kulübü, Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle bu kararın verildiğini açıkladı.

Teknik direktör Francesco Guidolin'in yerine ekim ayında Swansea City'nin başına geçen 58 yaşındaki Bradley, 2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan Bradley, Swansea City ile 11 maçta, ikişer galibiyet ve beraberlik, 7 kez de mağlubiyet yaşadı.

Swansea City, 18 hafta sonunda ligde, 12 puanla 19. sırada yer alıyor.