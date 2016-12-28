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Spor

Swansea'de Bob Bradley devri bitti!

Swansea, 20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor

28 Aralık 2016 12:23

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, ekim ayında takımın başına getirilen ABD'li teknik direktör Bob Bradley ile yollarını ayırdı.

Swansea Kulübü, Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle bu kararın verildiğini açıkladı.

Teknik direktör Francesco Guidolin'in yerine ekim ayında Swansea City'nin başına geçen 58 yaşındaki Bradley, 2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan Bradley, Swansea City ile 11 maçta, ikişer galibiyet ve beraberlik, 7 kez de mağlubiyet yaşadı.

Swansea City, 18 hafta sonunda ligde, 12 puanla 19. sırada yer alıyor.

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