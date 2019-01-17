Suzuki'den ocak ayı kampanyası

İSTANBUL,(DHA) - Otomobil almak isteyenler için Suzuki Vitara\'dan ocak ayına özel bir kampanya yapıldı. Bu kapsamda özel satış fiyatlarının yanında ÖTV ve hurda indirimiyle birlikte 50 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0,79 faizli kredi seçenekleri ile satışa sunulduğu bildirildi.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da bulunuyor. Gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla başa çıkabiliyor.

Sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüye sunan araç, tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Vitara’da 1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş yapılabilen SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.