'Suudi Arabistan'daki çılgınlık'

Die Welt gazetesi, Suudi Arabistan-İran

gerginliğini yorumluyor. İran'da şubat ayında

parlamento seçiminin yapılacağının hatırlatıldığı yorum, özetle şöyle

devam ediyor:

"Şii din adamı

Nimr Bakır El Nimr'in idamı daha tehlikeli sonuçlara yol açamazdı.

Alaycı hesaplar içindeki bir güç politikacısı için bile idam kararı aptalca kaçıyor. Bu

feci mantıksızlık nereden kaynaklanıyor? Çılgınlığın birden fazla nedeni var.

Buna

Batılılar da katkıda bulundular. Ortadoğu dengesine tekme atıp yüzümüzü geri

çevirdik. Şimdi her türlü titreme bir tehdit anlamına geliyor. Ortalığı dağıtırken katkıda

bulunduğumuz gibi düzen sağlanması için de yardımda bulunmalıyız."

Riyad-Tahran gerilimi konusunda Saarbrücker Zeitung'un yorumu ise şöyle:

"Tahran dünyaya

açılmak istiyor. Suudiler ise geçtiğimiz kritik bir dönemde kışkırtıp

istikrarsızlaştırmayı yeğliyor. Yeni kralları Salman ve oğlunun liderliğinde gerek ülke

içinde gerekse dışarıda saldırgan bir tavrı benimsiyorlar. Kadınların, başka

düşüncelere sahip olanların ve rejim muhaliflerinin bastırılmasında kullandıkları zorba

yöntemlerle IŞİD çetelerinin gerisinde kalmıyorlar. Klimalı büroları, belki tek farkları.

Batı, Riyad'ın insan hakları ihlallerini daha kararlı şekilde dile getirmeli ve ihlallerin bir

bedelinin olacağı tehdidini vurgulamalı."

Hannoverische Allgemeine Zeitung, Brüksel-Varşova gerilimine değiniyor.

Polonya'da muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi'nin seçim zaferi dönüm noktası oldu.

Hükümetin anayasa mahkemesinin yapısının değiştirilmesi, medyada devlet

kontrolünün artırılmasını öngören yasa gibi hızla uygulamaya koyduğu icraatlar

binlerce muhalifi sokaklara döktü. Gazetenin yorumunda özetle şöyle deniyor:

"Avrupa'nın Polonya konusunda bir çifte stratejiye ihtiyacı var. Hukuk devletini hedef

alan uygulamalar Avrupa Birliği Komisyonu'nun 13 Ocak tarihinde yapacağı toplantıda

gündeme gelecek. Brüksel'de yapılacak perde arkası görüşmelerde Varşova'ya tarım

ve kömür sübvansiyonları da hatırlatılmalı. Ancak krizden çıkışın asıl

anahtarı

Polonyalıların elinde bulunuyor. Polonya halkı, hükümetine sınırlarını göstermelidir.

Bugünlerde adeta güneş tutulması gibi karanlığa itilen yeni, genç ve liberal Polonya'nın

varlığı devam ediyor. Yeni Polonya, yalnıza siyasilerin değil AB'li diğer vatandaşların

da desteğini hak etti."

Ludwigshafen'da çıkan Rheinpfalz, Polonya meselesine yorum sütunlarında yer veren

bir başka gazete:

"AB Komisyonu sonunda Polonya hükümetinin icraatını daha yakından incelemeye

karar verdi. Bunun Varşova'nın daha temkinli davranmasını sağlaması beklenmiyor.

Ancak AB bir değerler topluluğu olarak ciddiye alınmak istiyorsa harekete geçmelidir.

Bunun için birçok araç ve kaynak Brüksel'in hizmetinde bulunuyor. Polonya'nın oy

hakkının elinden alınması, bunlar arasında yer alıyor."