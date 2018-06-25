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Spor

Suudi Arabistan - Mısır: 2-1

Volgograd,(DHA) STAT: Volgograd HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Ruz SUUDİ ARABİSTAN: Mosailem, Osama, Burayk, Yasser, Motaz, Salman, Hattan (Dk

25 Haziran 2018 22:06

Volgograd,(DHA)

STAT: Volgograd
HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Ruz
SUUDİ ARABİSTAN: Mosailem, Osama, Burayk, Yasser, Motaz, Salman, Hattan (Dk. 65  Aseri), Otayf, Hussain, Salem, Fahad (Dk. 79 Shehri)
MISIR: Al Hadary, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Elsaid (Dk. 45 Amr Warda ), Trezeguet (Dk. 81 Kahraba), Salah, Mohsen (Dk. 64 Sobhi)
GOLLER: Dk. 22 Salah (Mısır), Dk. 45 Al Faraj (P), 90+4 Dawsari  (Suudi Arabistan)
SARI KARTLAR: Ali Gabr, Fathy (Mısır)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır\'ı 2-1 mağlup etti. Mısır\'ın golünü 22\'nci dakikada Salah kaydederken, Suudi Arabistan\'ın gollerini 45\'inci dakikada penaltıdan Faraj ve 90+4\'üncü dakikada Dawsari  attı. A Grubu\'nda mücadele eden Suudi Arabistan ve Mısır Dünya Kupası\'na veda ederken Uruguay grubu lider bitirdi ve Rusya ile birlikte gruptan çıkan takımlar oldu. 
22\'nci dakikada Mısır\'ın golü geldi.  Abdalla El-Said\'in asistinde Salah, Mısır\'ı öne geçiren golü attı. 1-0
41\'inci dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırdı. Fahad Al-Muwallad\'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.
45\'inci dakikada Suudi Aranbistan beraberlik golünü attı. Salman Al-Faraj penaltı vuruşunda takımına beraberliği getirdi. 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
90+4\'üncü dakikada Suudi Arabistan\'ın galibiyet golü geldi. Abdullah Otayf\'ın asistinde Al-Dawsari takımını öne geçiren golü attı.
Mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.
ESSAM AL HADARY TARİHE GEÇTİ
Rusya\'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası A Grubu\'nda Suudi Arabistan ile Mısır mücadelesinde Mısır\'ın kalesini koruyan 45 yaşındaki El Hadary \'Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu\' oldu.
 

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