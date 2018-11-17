Sütaş: Rusya'nın AB standartlarında olan ürünlerimizi yasaklama kararını üzüntüyle karşılıyoruz

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörünün en önemli firmalarından biri olan Sütaş’tan ürün alımını yasakladı. SÜTAŞ konuya ilişkin bir açıklama yaparak Rusya'ya gönderilen ürünlerin Avrupa standartlarına uygun olmasına rağmen yasaklama kararı alındığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın analiz sonuçlarının da paylaşıldığı açıklamada "Kabul edilen alt sınırı 200 mikrogram/kilogram olan bir maddeyi, 1,5 mikrogram/kilogram olarak tespit edip yasaklama kararını hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.

SÜTAŞ'ın açıklaması şöyle:

"Rusya menşeili haber sitesi Sputnik’te yayınlandıktan sonra sosyal medyada ve diğer haber kaynaklarında paylaşılan süt tozumuzun Rusya’da yasaklandığına dair haberle ilgili gerçek durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rusya’ya gönderdiğimiz süt tozları Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nde, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği çerçevesinde ve AB standartlarında yapılan analizler sonucunda alınan sağlık sertifikaları ile gönderilmektedir.

Süt tozumuzun içerdiği söylenen spiramisin ve tilmikosin maddelerinin, AB standartlarına ve Türkiye Gıda Kodeksi’ne göre alt sınırı sırasıyla 200 mikrogram/kilogram ve 50 mikrogram/kilogramdır.

Rusya laboratuvarı, 1,5 mikrogram/kilogram tespit ettiği iddiasında bulunmaktadır. Kabul edilen alt sınırı 200 mikrogram/kilogram olan bir maddeyi, 1,5 mikrogram/kilogram olarak tespit edip yasaklama kararını hayret ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Doğallıktan ödün vermeyiz, tazelikten vazgeçmeyiz, böyle geldik böyle gideceğiz. Sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya devam edeceğiz."