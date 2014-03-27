Süt kemiğe zararlı mı?

Dr. Mehmet Öz’ün ABD'de yayınlanan Dr. Öz Show programına katılan Harvard Üniversitesi'nden Dr. Mark Hyman sütün aslında sağlığa zararlı olduğunu ortaya koyan verilerin bulunduğunu belirtti.

Hyman, sütün kemikleri güçlendirmek yerine mide yanması ve kanser riski yarattığını anlattı. Hyman, günde 3 kez içilmesi önerilen sütün içeriğindeki asit nedeniyle vücuttaki kalsiyumun idrarla dışarı atılmasına bunun da kemiklere zarar verdiğini belirterek, kemik güçlendirmesi için sütten daha çok D vitamini içeren gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Mehmet Öz ise, Dr. Hyman'a katılmadığını belirterek programda ailelerin özellikle çocukların süt tüketiminden imtina etmemeleri gerektiğini söyledi.