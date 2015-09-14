Sürücüye ihtiyaç duymayan araçlar



“Baksana, dokunmadan da gidiyor!” Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nın bu yılki sloganı bu cümle olabilirdi. Ancak fuar organizatörleri, daha muhafazakâr olan “mobilite birleştirir” ifadesini tercih etti. Ancak mesaj yine de aynı. Bu yılki fuarın odağında otomatik sürüş var.

BMW yeni 7 serisinde uzaktan kontrollü park sistemini tanıtacak. Söz konusu sistem bir anahtarla sürücülere direksiyonda kimse olmadan da araçlarını park edebilme imkânı sağlıyor. Google'ın da Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sürücüsüz otomobil programını tanıtması bekleniyor.

Alman bilgi teknolojileri derneği Bitkom'un 100 otomobil şirketinin yönetim kurulu başkanları arasında yaptığı ankete göre, katılımcıların üçte ikisi 2030'a kadar sürücüsüz araçların yaygınlaşmasını bekliyor.

Otomobiller yollarda mobil internet platformu şeklinde ilerlemeye devam ederken, fuar ziyaretçilerinin aklında ise şu soru var: Google ya da Apple gibi dijital teknoloji firmaları, geleneksel otomobil firmalarını geride bırakacak mı?

“SUV cennetindeyiz”

Ancak Uluslararası Otomobil Fuarı sadece geleceğe ışık tutmuyor. Kullanıma hazır modellerin de tanıtımı yapılacak. SUV tipi araçların da fuarda geniş bir yer kaplaması bekleniyor. Bentley ya da Jaguar gibi lüks otomobil firmaları da bu segmentteki yeni modellerini (Bentayga ve F-Pace SUV) görücüye çıkaracak.

Lamborghini de İtalya'da lüks SUV tipi araç üretimi için anlaşma imzaladı. 2018'de piyasada olması bekleniyor.

Uzmanlar, spor otomobil satışlarında düşüşlerin yaşandığı bu dönemde, SUV tipi araçların yollarda yeni bir statü sembolü olacağı görüşünde.

Bu yılki fuarda aynı zamanda, düşük profilli spor araçlar da yer alacak. Rolls-Royce yeni dört koltuklu konvertibl Dawn modelini piyasaya çıkarırken, Ferrari ve Lamborghini'nin de konvertibl modellerini sunması bekleniyor: V8 Ferrari 488 Spider ve Lamborghini Huracan Spyder.

Geçen yıldan da büyük

Toplamda fuarda 210 yeni otomobil modeli görücüye çıkacak. Bu, geçen yıla kıyasla üçte bir oranında daha fazla. Bunların 30'u yeni Alman otomobil modelleri, 26'sı ise Avrupalı firmalara ait olacak.

Alman Otomobil Sanayicileri Derneği'ne (VDA) göre 39 ülkeden 1103 firma 33 futbol sahası genişliğindeki yaklaşık 230 bin metrekarelik alanda ürünlerini sergileyecek.

Bu araçlardan hangilerinin tutulacağını ise bekleyip görmek gerekecek. Fuar küresel talepte tercihlerin değiştiği bir döneme denk geldi. Amerika ve Avrupa'da otomobil satışları sağlam bir büyüme gösterirken, Çin'de pahalı araçlara talep azalıyor.

Fuar talepteki trendlerin arzı nasıl etkileyeceği hakkında da fikir verecek.

Bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı, 15-16 Eylül tarihlerinde basına açık olacak. Resmi açılış ise 17 Eylül'de Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılacak. 17-18 Eylül tarihlerinde sanayi temsilcileri için “ticaret günleri” düzenlenecek. Fuar 19 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek